، وزارة الرياضة: سننسِّق مع الأندية لإعادة قيمة التذاكر للجماهير ،

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أعلنت وزارة الرياضة أنها ستنسِّق مع الأندية من أجل إعادة قيمة التذاكر التي تم بيعها لمباريات الغد السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يأتي ذلك بعد قرار الوزارة إقامة جميع الأنشطة الرياضية دون حضور جماهيري بسبب توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19).
وقالت الوزارة: "تود وزارة الرياضة التنبيه إلى أنه سيتم التنسيق مع الأندية التي ستلعب غدًا السبت في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لاسترجاع قيمة التذاكر المدفوعة من الجماهير، وإيجاد الآلية المناسبة لذلك".فيروس كورونا الجديد وزارة الرياضة
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 11:55 PM
بعد قرارها تعليق الحضور الجماهيري في جميع الألعاب
أعلنت وزارة الرياضة أنها ستنسِّق مع الأندية من أجل إعادة قيمة التذاكر التي تم بيعها لمباريات الغد السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يأتي ذلك بعد قرار الوزارة إقامة جميع الأنشطة الرياضية دون حضور جماهيري بسبب توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19).
وقالت الوزارة: "تود وزارة الرياضة التنبيه إلى أنه سيتم التنسيق مع الأندية التي ستلعب غدًا السبت في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لاسترجاع قيمة التذاكر المدفوعة من الجماهير، وإيجاد الآلية المناسبة لذلك".
، وزارة الرياضة: سننسِّق مع الأندية لإعادة قيمة التذاكر للجماهير ،
المصدر : الخليج 365
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