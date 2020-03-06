، كهف "أم الجرسان": أدخنة ونيران تتصاعد.. والدفاع المدني يؤكد أنها ناتجة من حريق ،

محمد بن مسعود - الدمام - اشتعال مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض

وثَّق مصوِّر مقطعَ فيديو مساء هذا اليوم، يوضح تصاعد أدخنة ونيران من كهف أم الجرسان بمحافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، فيما تلقت الجهات المعنية بلاغات، تفيد بتصاعد الأدخنة من داخل الكهف.

وأكد المتحدث الرسمي لمدرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد الجهني، أن الحادثة عبارة عن اشتعال مخلفات حيوانية (روس) مطمورة تحت الأرض، وتم إشعالها بمصدر خارجي، ولا تشكل خطورة نهائيًّا، وسبق أن تمت مباشرة حوادث مشابهة في الموقع من قِبل الدفاع المدني. مؤكدًا أن فِرقة من الدفاع المدني موجودة حاليًا بالموقع.

ويُعد كهف "أم الجرسان" من أكبر الكهوف في الوطن العربي؛ إذ يبلغ طوله 1500م، ويحتوي على كتابات، يعود تاريخها لآلاف السنين.

وبلغ أقصى ارتفاع في الكهف 12 م، وعرضه 45 م، كما له امتداد كبير وأكثر من فتحة، بعضها نافذ لعمق يصل إلى 25 م تقريبًا. الدفاع المدني مدني المدينة المنورة المدينة المنورة محافظة خيبر كهف أم الجرسان