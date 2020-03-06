، كهف "أم الجرسان": أدخنة ونيران تتصاعد.. والدفاع المدني يؤكد أنها ناتجة من حريق ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وثَّق مصوِّر مقطعَ فيديو مساء هذا اليوم، يوضح تصاعد أدخنة ونيران من كهف أم الجرسان بمحافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، فيما تلقت الجهات المعنية بلاغات، تفيد بتصاعد الأدخنة من داخل الكهف.
وأكد المتحدث الرسمي لمدرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد الجهني، أن الحادثة عبارة عن اشتعال مخلفات حيوانية (روس) مطمورة تحت الأرض، وتم إشعالها بمصدر خارجي، ولا تشكل خطورة نهائيًّا، وسبق أن تمت مباشرة حوادث مشابهة في الموقع من قِبل الدفاع المدني. مؤكدًا أن فِرقة من الدفاع المدني موجودة حاليًا بالموقع.
ويُعد كهف "أم الجرسان" من أكبر الكهوف في الوطن العربي؛ إذ يبلغ طوله 1500م، ويحتوي على كتابات، يعود تاريخها لآلاف السنين.
وبلغ أقصى ارتفاع في الكهف 12 م، وعرضه 45 م، كما له امتداد كبير وأكثر من فتحة، بعضها نافذ لعمق يصل إلى 25 م تقريبًا. الدفاع المدني مدني المدينة المنورة المدينة المنورة محافظة خيبر كهف أم الجرسان
كهف "أم الجرسان": أدخنة ونيران تتصاعد.. والدفاع المدني يؤكد أنها ناتجة من حريقخالد الشاماني الخليج 365 2020-03-06
وثَّق مصوِّر مقطعَ فيديو مساء هذا اليوم، يوضح تصاعد أدخنة ونيران من كهف أم الجرسان بمحافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، فيما تلقت الجهات المعنية بلاغات، تفيد بتصاعد الأدخنة من داخل الكهف.
وأكد المتحدث الرسمي لمدرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد الجهني، أن الحادثة عبارة عن اشتعال مخلفات حيوانية (روس) مطمورة تحت الأرض، وتم إشعالها بمصدر خارجي، ولا تشكل خطورة نهائيًّا، وسبق أن تمت مباشرة حوادث مشابهة في الموقع من قِبل الدفاع المدني. مؤكدًا أن فِرقة من الدفاع المدني موجودة حاليًا بالموقع.
ويُعد كهف "أم الجرسان" من أكبر الكهوف في الوطن العربي؛ إذ يبلغ طوله 1500م، ويحتوي على كتابات، يعود تاريخها لآلاف السنين.
وبلغ أقصى ارتفاع في الكهف 12 م، وعرضه 45 م، كما له امتداد كبير وأكثر من فتحة، بعضها نافذ لعمق يصل إلى 25 م تقريبًا.
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
10:25 PM
اشتعال مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض
وثَّق مصوِّر مقطعَ فيديو مساء هذا اليوم، يوضح تصاعد أدخنة ونيران من كهف أم الجرسان بمحافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، فيما تلقت الجهات المعنية بلاغات، تفيد بتصاعد الأدخنة من داخل الكهف.
وأكد المتحدث الرسمي لمدرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد الجهني، أن الحادثة عبارة عن اشتعال مخلفات حيوانية (روس) مطمورة تحت الأرض، وتم إشعالها بمصدر خارجي، ولا تشكل خطورة نهائيًّا، وسبق أن تمت مباشرة حوادث مشابهة في الموقع من قِبل الدفاع المدني. مؤكدًا أن فِرقة من الدفاع المدني موجودة حاليًا بالموقع.
ويُعد كهف "أم الجرسان" من أكبر الكهوف في الوطن العربي؛ إذ يبلغ طوله 1500م، ويحتوي على كتابات، يعود تاريخها لآلاف السنين.
وبلغ أقصى ارتفاع في الكهف 12 م، وعرضه 45 م، كما له امتداد كبير وأكثر من فتحة، بعضها نافذ لعمق يصل إلى 25 م تقريبًا.
، كهف "أم الجرسان": أدخنة ونيران تتصاعد.. والدفاع المدني يؤكد أنها ناتجة من حريق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كهف "أم الجرسان": أدخنة ونيران تتصاعد.. والدفاع المدني يؤكد أنها ناتجة من حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.