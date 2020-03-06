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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (أربعة من الوافدين)، أعمارهم تتراوح ما بين العقد الثالث والرابع.
جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة بمدينة الدمام؛ وقد أقروا بارتكاب ما يربو على 96 حادثة نشل، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.شرطة المنطقة الشرقية
شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي من الوافدين امتهنوا جرائم سرقة ونشلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-06
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (أربعة من الوافدين)، أعمارهم تتراوح ما بين العقد الثالث والرابع.
جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة بمدينة الدمام؛ وقد أقروا بارتكاب ما يربو على 96 حادثة نشل، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
10:09 PM
مكون من أربعة أشخاص أعمارهم تتراوح ما بين العقد الثالث والرابع
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (أربعة من الوافدين)، أعمارهم تتراوح ما بين العقد الثالث والرابع.
جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة بمدينة الدمام؛ وقد أقروا بارتكاب ما يربو على 96 حادثة نشل، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.
، شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي من الوافدين امتهنوا جرائم سرقة ونشل ،
المصدر : الخليج 365
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