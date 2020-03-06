، الشيخ "المشيخص": لا يجوز السفر إلى البلدان الموبوءة بكورونا ،

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شدّد قاضي الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ عبدالعظيم المشيخص، على أنه لا يجوز السفر إلى البلدان الموبوءة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التعامل مع كافة الأمراض السارية والأوبئة على أنها مرض خطير، ومؤكدًا على ضرورة الالتزام بما يرد من الجهات المختصة من تعليمات وإرشادات وقائية.
وأشار "المشيخص" إلى أنه لا يجوز للمريض الذي في مرضه عدوى أَن يبقى في محيط أسرته ومجتمعه؛ مما يسبب نقل العدوى للآخرين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأجهزة الحكومية.
وقال قاضي الأوقاف والمواريث في القطيف في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع: "عندما أصدرتْ وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة الشؤون الإسلامية، قرارَ منع الوصول إلى الأماكن المقدسة؛ فلا شك ولا ريب بأنه قرار صائب، باعتبار شبهة وجود المرض في أي منطقة من المناطق يتوجّب عَلينا شرعًا، ومن أوجب الواجبات أن نأخذ الحذر من سريان هذه الأمراض، وأن نبادر للعلاج منها، وأن نحصّن الذين لم يصابوا بها".
وأضاف: "لا شك أن القرار يبتني على الأمور الشرعية والنظامية، وهذا فيه حفظ للمواطن والوطن من تفشّي المرض السائر في أي مكان، وحتمًا أنه من القرارات الصائبة".
وتابع الشيخ عبدالعظيم المشيخص: أنه "يجب على المواطن أن يمتثل لأوامر الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الحج والعمرة، أو وزارة الشؤون الإسلامية أو الإعلام أو الصحة".
وأوضح أن المواطن ينبغي عليه أن يتابع ويلتزم، فعله ينظر للأمور نظرة بسيطة وقاصرة، ولكن هذه الجهات الحكومية لديها نظرة شاملة وإحاطة تامة بما يجري داخل البلد، فواجب علينا شرعًا وعقلًا أن نتابع هؤلاء الناس وأن نلتزم بآرائهم وتوجيهاتهم. فيروس كورونا الجديد mbc في أسبوع
الشيخ "المشيخص": لا يجوز السفر إلى البلدان الموبوءة بكوروناعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-03-06
شدّد قاضي الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ عبدالعظيم المشيخص، على أنه لا يجوز السفر إلى البلدان الموبوءة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التعامل مع كافة الأمراض السارية والأوبئة على أنها مرض خطير، ومؤكدًا على ضرورة الالتزام بما يرد من الجهات المختصة من تعليمات وإرشادات وقائية.
وأشار "المشيخص" إلى أنه لا يجوز للمريض الذي في مرضه عدوى أَن يبقى في محيط أسرته ومجتمعه؛ مما يسبب نقل العدوى للآخرين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأجهزة الحكومية.
وقال قاضي الأوقاف والمواريث في القطيف في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع: "عندما أصدرتْ وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة الشؤون الإسلامية، قرارَ منع الوصول إلى الأماكن المقدسة؛ فلا شك ولا ريب بأنه قرار صائب، باعتبار شبهة وجود المرض في أي منطقة من المناطق يتوجّب عَلينا شرعًا، ومن أوجب الواجبات أن نأخذ الحذر من سريان هذه الأمراض، وأن نبادر للعلاج منها، وأن نحصّن الذين لم يصابوا بها".
وأضاف: "لا شك أن القرار يبتني على الأمور الشرعية والنظامية، وهذا فيه حفظ للمواطن والوطن من تفشّي المرض السائر في أي مكان، وحتمًا أنه من القرارات الصائبة".
وتابع الشيخ عبدالعظيم المشيخص: أنه "يجب على المواطن أن يمتثل لأوامر الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الحج والعمرة، أو وزارة الشؤون الإسلامية أو الإعلام أو الصحة".
وأوضح أن المواطن ينبغي عليه أن يتابع ويلتزم، فعله ينظر للأمور نظرة بسيطة وقاصرة، ولكن هذه الجهات الحكومية لديها نظرة شاملة وإحاطة تامة بما يجري داخل البلد، فواجب علينا شرعًا وعقلًا أن نتابع هؤلاء الناس وأن نلتزم بآرائهم وتوجيهاتهم.
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
09:23 PM
أكّد أن منع العمرة والزيارة من القرارات الصائبة لمنع نقل العدوى
شدّد قاضي الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ عبدالعظيم المشيخص، على أنه لا يجوز السفر إلى البلدان الموبوءة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التعامل مع كافة الأمراض السارية والأوبئة على أنها مرض خطير، ومؤكدًا على ضرورة الالتزام بما يرد من الجهات المختصة من تعليمات وإرشادات وقائية.
وأشار "المشيخص" إلى أنه لا يجوز للمريض الذي في مرضه عدوى أَن يبقى في محيط أسرته ومجتمعه؛ مما يسبب نقل العدوى للآخرين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأجهزة الحكومية.
وقال قاضي الأوقاف والمواريث في القطيف في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع: "عندما أصدرتْ وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة الشؤون الإسلامية، قرارَ منع الوصول إلى الأماكن المقدسة؛ فلا شك ولا ريب بأنه قرار صائب، باعتبار شبهة وجود المرض في أي منطقة من المناطق يتوجّب عَلينا شرعًا، ومن أوجب الواجبات أن نأخذ الحذر من سريان هذه الأمراض، وأن نبادر للعلاج منها، وأن نحصّن الذين لم يصابوا بها".
وأضاف: "لا شك أن القرار يبتني على الأمور الشرعية والنظامية، وهذا فيه حفظ للمواطن والوطن من تفشّي المرض السائر في أي مكان، وحتمًا أنه من القرارات الصائبة".
وتابع الشيخ عبدالعظيم المشيخص: أنه "يجب على المواطن أن يمتثل لأوامر الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الحج والعمرة، أو وزارة الشؤون الإسلامية أو الإعلام أو الصحة".
وأوضح أن المواطن ينبغي عليه أن يتابع ويلتزم، فعله ينظر للأمور نظرة بسيطة وقاصرة، ولكن هذه الجهات الحكومية لديها نظرة شاملة وإحاطة تامة بما يجري داخل البلد، فواجب علينا شرعًا وعقلًا أن نتابع هؤلاء الناس وأن نلتزم بآرائهم وتوجيهاتهم.
، الشيخ "المشيخص": لا يجوز السفر إلى البلدان الموبوءة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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