أسد يلتهم “فتاة عشرينية“ بسرعة خاطفة.. ولاكن بعدما افترسها حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور وأصبح هو الضحية! (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أقدم أسدٌ في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأميركية على افتراس عاملةٍ تبلغ من العمر 22 عاماً قبل أن تقتله قوات إنفاذ القانون المحلية بالرصاص، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

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أسد يلتهم “فتاة عشرينية“ بسرعة خاطفة.. ولكن بعدما افترسها حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور وأصبح هو الضحية! (فيديو)

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ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة كاسويل بنورث كارولاينا أن ألكسندرا بلاك، التي بدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية في المركز عندما تعرّضت للهجوم.

وقال مركز "كونسيرفاتورز سنتر" في بيان تمّ إرساله بالبريد الإلكتروني إنّ أحد الأسود في المركز "خرج بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنظمة الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة". وتابع: "لم يتضح بعد كيف خرج الأسد من المنطقة المغلقة" مضيفاً أنّه يجري التحقيق في الحادث.

وقال المركز إنّ نائب قائد الشرطة أطلق الرصاص على الأسد وقتله حتى تتمكن الشرطة من استعادة جثمان بلاك، وقال مكتب قائد الشرطة إنّ رجاله حاولوا تخدير الأسد قبل قتله إلا أنّهم فشلوا.

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