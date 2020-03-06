فيديو.. كيف تسببت محادثات واتساب في سجن مواطن 3 سنوات

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روى سجين سعودي كيف تسببت رسائل ومحادثات تطبيق واتساب في دفعه للغضب من صهره، وضربه أمام أهله، ما أدى لسجنه 3 سنوات.

وأوضح السجين، عبر “سناب الداخلية، أن القضية بدأت بمشاكل صغيرة بينه وبين صهره أخي زوجته، وفي يوم من الأيام تمكن منه الشيطان بعد محادثات صارت بينه وبين الرجل حتى وصل الأمر إلى أن تضارب معه أمام بيته وأهله .

وأضاف أن زوجته كانت تحكي لشقيقها إذا وقع بينه وبينها خلاف، وكانت تقول كلاما قد يكون صحيحا أو غير صحيح، ما كان يتسبب في زيادة الخلاف بين الرجلين.

وأشار إلى أن شقيقها أخذته العزة بالإثم وأصبح يتكلم عليه ويستفزه عبر واتساب، فلم يتحمل كلامه وتطور الأمر حتى قام بضربه أمام باب بيته وأهله وزوجته، وسُجن بسبب ذلك.