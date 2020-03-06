السفير السديري يستمع إلى ملاحظات الطلبة السعوديين الدارسين في الأردن

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة؛ للوقوف على أحوالهم وأوضاعهم الدراسية، فيما استمع إلى ملاحظاتهم ورد على استفساراتهم.
نظم اللقاء «نادي الطلبة السعوديين» في العاصمة عمان، بإشراف الملحقية الثقافية السعودية بالأردن.
وخاطب السديري الطلبة قائلًا: «قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لكم، وهذا توجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».
واستمع السديري إلى ملاحظات الطلبة الدراسية والاجتماعية، وعدد من القضايا والصعوبات التي تواجههم، مقدمًا لهم أهم الإرشادات التي تلزمهم أثناء فترة دراستهم بالأردن.
وفي نهاية اللقاء، رد السديري على كل استفسارات وأسئلة الطلبة، مؤكدًا أن السفارة لن تدخر جهدًا لتذليل العقبات كافة أمامهم في حدود القوانين الأردنية، وأنها على تواصل دائم بالجانب الأردني لتذليل أي صعاب تواجه الطلبة والمواطنين السعوديين المقيمين بالأردن.
وعبر العديد من الطلبة الذين حضروا هذا اللقاء عن سرورهم لما وجدوه من اهتمام مباشر من قبل السفارة والملحقية الثقافية، واصفين اللقاء بالناجح والمميز.
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