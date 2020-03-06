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القيادة تُعزي الرئيس التونسي في ضحايا الهجوم الإرهابي

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بعثت القيادة، اليوم الجمعة، ببرقيتي عزاء ومواساة للرئيس التونسي قيس سعيد، في ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء للرئيس قيس سعيد، هذا نصها: «تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب. مؤكدين وقوف المملكة العربية مع الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء، قال فيها: «علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلًا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».

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