صحة الرياض توضح حقيقة اكتشاف حالات كورونا بمستشفى الملك خالد في الخرج

نفت صحة الرياض تسجيل أي حالات لفيروس كورونا في محافظة الخرج,كاشفة في الوقت ذاته عن حقيقة مقطع فيديو متداول زعم ناشروه وجود إصابات بمستشفى الملك خالد. وأوضحت صحة الرياض أن مقطع الفيديو المتداول توعوي يبرز جهود صحة الرياض بمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج من خلال تجهيزات الفرز البصري ومكافحة العدوى. وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أيّ استفسار يخص الفيروس,مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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