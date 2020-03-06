بسبب كورونا.. جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية تؤجل مؤتمر «الإعلام الوطني»

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجمعة، تأجيل مؤتمر «الإعلام الوطني» الذي من المقرر أن تنظمه كلية «الإعلام والاتصال» في مدينة الرياض أوائل أبريل المقبل؛ وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عميد الكلية، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد، أن ذلك القرار يرجع لأسباب وقائية تتعلق بفيروس «كورونا COVI-19»، وتماشيًّا مع توجيهات الدولة في الحرص على سلامة الضيوف والمشاركين والحضور كافة.

اقرأ أيضًا:

كورونا ينهي حياة سفير إيران السابق بسوريا.. ويغزو 3 دول جديدة