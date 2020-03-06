6 آلاف زائر لمعرض الدفاع المدني في الخرج

بلغ عدد زوار معرض الدفاع المدني في الخرج ستة آلاف زائر وزائرة من مختلف فئات المجتمع، بينهم 765 طالبًا وطالبة، يمثلون 97 مدرسة من مدارس الخرج الحكومية والأهلية.
وأقيم المعرض ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار «السلامة أولًا»، واختتم فعالياته أمس الخميس بمجمع الحديثي مول.
وتعرف الزوار طيلة أيام المعرض على أدوات السلامة وكيفية استخدامها في حالة حدوث حريق، كما شاهد الجميع أنشطة توعوية وتثقيفية متنوعة في عدد من أجنحة المعرض المختلفة والتي شارك بها عدد من الجهات الحكومية والخاصة في محافظة الخرج.
بدورها شكرت إدارة الدفاع المدني بالخرج جميع الجهات المشاركة الحكومية والخاصة المشاركة والداعمة في معرض هذا العام.
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