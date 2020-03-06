حساب المواطن: إيداع الدفعة الـ28 لمستحقي الدعم بعد 4 أيام

أعلن حساب المواطن، أنه سيُجرى إيداع الدفع الـ28 لمستحقي الدعم بعد أربعة أيام فقط.

وجاء في «إنفوجراف» نشره عبر حسابه على «تويتر»: 4 أيام متبقية على إيداع الدفعة الـ28 لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.

وعلى صعيد آخر أوضح حساب المواطن الطرق المتبعة لإعادة الدعم المتوقِّف عن المستفيد بسبب عدم تطابق المعلومات، ردًا على سائل قال «متى يرجع الدعم، لمن توقف عنه لعدم تطابق المعلومات؟».

أجاب حساب المواطن: عزيزي المستفيد، لخدمتك بشكل أفضل يمكنك التواصل معنا على رقم الاتصال الموحد 19912، أو عبر خدمة صوتك مسموع، واختيار نوع الطلب المناسب لمشكلتك من خلال الرابط: http://urv.ca.gov.sa/urv.

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