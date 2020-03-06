«حساب المواطن» يوضِّح علاقة عدم تطابق البيانات والتجاوب مع الرسائل التذكيرية بقطع الدعم

أوضح «حساب المواطن»، علاقة تطابق البيانات والتجاوب مع الرسائل التذكيرية بقطع الدعم عن المستفيدين.

جاء ذلك، في تعقيب من البرنامج على سؤال يقول صاحبه: «هل فيه حل للي عندهم ايقاف للدعم؟.. ومتى راح يتم حل هذه المشكلة؟.. صار لي ثلاثة أشهر والدعم منقطع عني».

وقال البرنامج: «نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط ، وللاستفسار يمكنكم التواصل معنا على (19912).

ودعا البرنامج، المستفيدين غير المؤهلين، إلى تحديث بياناتهم وتقديم الاعتراض المقرر على «عدم الأهلية»؛ ليتسنَّى لهم الحصول على الدعم.

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وقال «حساب المواطن»، إنّه في حال دراسة الأهلية وصدرت نتيجتها على أنَّ المستفيد «غير مؤهل»؛ يلزمه تحديث بياناته طبقًا لسبب عدم الأهلية، وتقديم اعتراض على ذلك من خلال التوجه إلى حسابه عبر البوابة الإلكترونية واختيار أيقونة «دراسة الأهلية»، ثم الضغط على أيقونة «إعادة تقديم الطلب» في حال تمَّ تجاوز مدة الاعتراض ثلاثة أشهر.

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