صحة جازان تعلِّق على مقطع صوتي متداول زعم وجود حالات كورونا بمطار الملك عبدالله ومستشفى خاص

نفت «صحة جازان» ما جاء في مقطع صوتي متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتس أب» زعم وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا بمطار الملك عبدالله بمدينة جيزان، وأحد المستشفيات الخاصة.

وقالت «صحة جازان» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : ردًا على المقطع الصوتي المتداول، تؤكد صحة جازان أن المعلومات الواردة به عن وجود حالات كورونا بمطار جازان وأحد المستشفيات الخاصة غير صحيحة.

وأوصت «صحة جازان» الجميع بالتواصل مع الوزارة عبر #الصحة_937، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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