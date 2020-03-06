القبض على يمني وضع صورة الحوثي على عملة الـ500 ريال

ألقت الجهات الأمنية القبض على مقيم يحمل الجنسية اليمنية، عقب ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على عملة الـ500 ريال.

وأكدت محافظة جدة في حسابها على "تويتر" أن الجهات الأمنية بجدة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي، وأكدت المحافظة أنه تمت إحالة الشخص إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.