الصقور السعودية تحبس أنفاس زوار المعرض الدولي للطيران بتونس

وأجمع الحضور على أن فريق الصقور السعودية يُعد واجهة إعلامية مشرفة للقوات الجوية الملكية السعودية، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار التعريف بكفاءة ومقدرة الطيار السعودي على مواكبة التطور التقني والحضاري، وإبراز الوجه المُشرف للقوات الجوية الملكية السعودية.
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