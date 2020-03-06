حملة في جوامع العاصمة للوقاية من فيروس كورونا

انطلقت الجمعة حملة توعوية متزامنة في مختلف جوامع مدينة الرياض؛ للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد «COVID19»، بالتعاون بين فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، في إطار الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الحكومية، لتحقيق التكامل الضامن لأمن وسلامة وصحة المجتمع. وتضمنت الحملة تخصيص أركان طبية للإجابة على استفسارات المصلين بعد صلاة الجمعة، وتقديم عدد من الأدلة الإرشادية الوقائية الخاصة بالفيروس، تتضمن الخطوات الواجب اتباعها عند السفر وفي أماكن التجمعات، والمساجد، وأماكن العمل، وداخل المنازل، والتي تم إعدادها من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «saudicdc».

وجرى استعراض بعض الطرق لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بين المصلين داخل المساجد، منها تجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام المصاحف والمنشورات في المساجد.