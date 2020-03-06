السعودية اليوم / جمهورية توغو تعلن رصد أول إصابة بفيروس كورونا



لومي 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أعلنت جمهورية توغو الواقعة غرب أفريقيا اليوم، عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة التوغولية أن الحالة لامرأة (42 عامًا) تقيم في العاصمة لومي، قامت بزيارة بنين، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، في أواخر شهري فبراير وأوائل مارس الحالي، وأن المريضة تخضع للعلاج بعد عزلها وأن حالتها مستقرة.

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22:42ت م

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