

واشنطن 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم على قانون أقره الكونغرس يقضي بتخصيص 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وتشمل هذه الأموال توسيع إجراءات فحص الفيروس لمنع تفشي المرض الناتج عنه، مع ارتفاع عدد حالات الوفيات في الولايات المتحدة إلى 14 حالة، كما تضم حزمة الطوارئ 3 مليار دولار لأغراض البحث وتطوير لقاح للفيروس وأجهزة الكشف عنه والعلاج.

وأفادت وزارة الصحة الأمريكية أنه تم إرسال أجهزة الكشف عن الفيروس لمعامل يمكن أن تفحص ما يصل إلى 75 ألف شخص.

// انتهى //

22:05ت م

0146





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.