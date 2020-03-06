

الرياض 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( أربعة من الوافدين )، أعمارهم تتراوح ما بين العقد الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة بمدينة الدمام؛ وقد أقروا بارتكاب ما يربو على 96 حادثة نشل، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

// انتهى //

21:29ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية تقبض على تشكيل عصابي من الوافدين قاموا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة والنشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.