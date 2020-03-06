

الأمم المتحدة 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أوضح مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة أن حادث تحطم سفينة قبالة سواحل ليبيا الشهر الماضي وأكثر من 12 حادثًا مميتًا في أماكن أخرى أدى إلى ارتفاع عدد القتلى في البحر الأبيض المتوسط إلى 20.014 منذ عام 2014م.

وأبان مدير المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة فرانك لاشكو في بيان أصدره مساء أمس، أن اختفاء ما لا يقل عن 91 شخصًا بزعم أنهم ماتوا غرقًا على متن زورق شمالي غارابولي، ليبيا، في 9 فبراير، هو الأحدث في سلسلة اختفاء ما تسمى "قوارب الأشباح" التي اختفت في طريقها إلى أوروبا، مما أسفر عن مقتل المئات.

وأشارت منظمة الهجرة الدولية، إلى أنه عادة ما يتم الإبلاغ عن قوارب الأشباح من قبل منظمات غير حكومية مثل Alarm Phone و Caminando Fronteras، الذين يتلقون مكالمات من المهاجرين، ممن يمرون بلحظات عصيبة في البحر، أو أفراد الأسر الباحثين عن أحبائهم المفقودين.

وبحسب المنظمة على الرغم من انخفاض العدد السنوي للوفيات كل عام منذ عام 2016م عندما فقد أكثر من 5000 شخص حياتهم عبر البحر الأبيض المتوسط، ارتفعت نسبة الوفيات مقارنة بمحاولات العبور في كل من وسط وغرب البحر المتوسط في عام 2019م مقارنة بالسنوات السابقة.

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21:11ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المنظمة الدولية للهجرة : تحطم سفينة مهاجرين قبالة سواحل ليبيا يرفع عدد قتلى البحر المتوسط إلى أكثر من 20 ألفًا منذ 2014م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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