السعودية اليوم / البحرين تعلن خروج 12 حالة من الحجر الصحي الاحترازي



المنامة 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن خروج 12 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 38 شخصاً بعد خروج 26 شخصاً في وقت سابق.

وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تم إخراجها من الحجر الصحي الاحترازي هي لصينية و11 صيني، وأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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21:05ت م

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