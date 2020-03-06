السعودية اليوم / تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الكاميرون



ياوندي 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة العامة في الكاميرون اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الصحة الكاميرونية أن المريض هو مواطن فرنسى (58 عامًا ) وصل إلى ياوندي في 24 فبراير، لافتة أنه تم وضعه في العزل في المستشفى المركزي بالعاصمة ياوندي لتلقي العلاج.

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20:49ت م

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