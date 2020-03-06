السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس الجمهورية التونسية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس



الرياض 11 رجب 1441هـ الموافق 6 مارس 2020م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: " علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب ".

// انتهى //

20:48ت م

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الرياض 11 رجب 1441هـ الموافق 6 مارس 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.وقال سمو ولي العهد: " علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب ".// انتهى //20:48ت م0127

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