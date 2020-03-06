السعودية اليوم / السلطات المصرية تعيد فتح ميناء الغردقة أمام حركة الملاحة البحرية



القاهرة 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

أعادت السلطات المصرية مساء اليوم فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأوضح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر خالد زهران في تصريح له اليوم أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بميناء الغردقة، مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء لحين تحسن الأحوال الجوية.

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20:40ت م

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