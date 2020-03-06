السعودية اليوم/ سفير المملكة لدى الأردن يلتقي بالطلبة السعوديين



عمّان 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم، بالطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، للوقوف على أحوالهم وأوضاعهم الدراسية.

ونظم اللقاء نادي الطلبة السعوديين في العاصمة الأردنية عمان، وبإشراف الملحقية الثقافية

وخاطب السفير السديري الطلبة قائلاً : قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لكم وهذا توجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير

واستمع السفير السديري إلى ملاحظات الطلبة الدراسية والاجتماعية، وعدد من القضايا و الصعوبات التي تواجههم ، مقدماً لهم أهم الإرشادات التي تلزمهم أثناء فترة دراستهم بالأردن.

وفي نهاية اللقاء، رد السفير السديري على جميع استفسارات وأسئلة الطلبة ، مؤكداً أن السفارة لن تدخر جهداً لتذليل العقبات كافة أمامهم في حدود القوانين الأردنية ، وأنها على تواصل دائم بالجانب الأردني لتذليل أي صعاب تواجه الطلبة والمواطنين السعوديين المقيمين بالأردن.

وعبر العديد من الطلبة الذين حضروا هذا اللقاء عن سرورهم لما وجدوه من اهتمام مباشر من قبل السفارة والملحقية الثقافية ، واصفين اللقاء بالناجح والمميز.

// انتهى //

19:23ت م

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عمّان 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم، بالطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، للوقوف على أحوالهم وأوضاعهم الدراسية.ونظم اللقاء نادي الطلبة السعوديين في العاصمة الأردنية عمان، وبإشراف الملحقية الثقافية السعودية بالأردن.وخاطب السفير السديري الطلبة قائلاً : قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لكم وهذا توجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظها الله-.واستمع السفير السديري إلى ملاحظات الطلبة الدراسية والاجتماعية، وعدد من القضايا و الصعوبات التي تواجههم ، مقدماً لهم أهم الإرشادات التي تلزمهم أثناء فترة دراستهم بالأردن.وفي نهاية اللقاء، رد السفير السديري على جميع استفسارات وأسئلة الطلبة ، مؤكداً أن السفارة لن تدخر جهداً لتذليل العقبات كافة أمامهم في حدود القوانين الأردنية ، وأنها على تواصل دائم بالجانب الأردني لتذليل أي صعاب تواجه الطلبة والمواطنين السعوديين المقيمين بالأردن.وعبر العديد من الطلبة الذين حضروا هذا اللقاء عن سرورهم لما وجدوه من اهتمام مباشر من قبل السفارة والملحقية الثقافية ، واصفين اللقاء بالناجح والمميز.// انتهى //19:23ت م0113

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