شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية سويدية حول التطورات السياسية الدولية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة للتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.
كما تم استعراض التحضيرات والجهود الدولية المبذولة بشأن احتفال الأمم المتحدة هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشائها، كون مندوبة السويد هي ضمن الفريق الذي يقود المفاوضات الحكومية الدولية للتوافق على إعلان مشترك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة سيجري تبنيه في شهر يونيو المقبل.
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