شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينقذ مقيميّن في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، مساء أمس الخميس، من إنقاذ مقيمين اثنين من الجنسية البنغلاديشية، تعرض قاربهما لعطل في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، العقيد ماهر بن رده المورعي، بأنه ورد بلاغ لمركز العباسي التابع لقطاع حرس الحدود بينبع يفيد بتعطّل مكائن قارب صيد، وعلى متنه شخصان، في منطقة شعب الوصل في حدود مسؤوليات قطاع ينبع، وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة للوحدات البحرية بقيادة المنطقة إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهما.