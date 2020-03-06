شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينقذ مقيميّن في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، العقيد ماهر بن رده المورعي، بأنه ورد بلاغ لمركز العباسي التابع لقطاع حرس الحدود بينبع يفيد بتعطّل مكائن قارب صيد، وعلى متنه شخصان، في منطقة شعب الوصل في حدود مسؤوليات قطاع ينبع، وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة للوحدات البحرية بقيادة المنطقة إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهما.
كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود ينقذ مقيميّن في عرض البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.