بأكثر من 30 مؤسسة.. الإمارات رائدة الأعمال الإنسانية في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعمل دولة الإمارات منذ تأسيسها على ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والخيري محليا ودوليا، حيث تحتضن أكثر من 30 جهة ومؤسسة خيرية تقدم المساعدات التنموية والإنسانية لدول العالم، ترصد "العين الإخبارية" بعض منها في التقرير التالي:

تأسس صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971 كمؤسسة مستقلة تملكها حكومة أبوظبي، أنشأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في يوليو/تموز 1971، ويهدف لمساعدة الدول النامية من خلال تقديم قروض ميسرة لمشروعات التنمية.

ونالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اعترافاً دولياً بأنها العضو رقم 139 في الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر عام 1986، بعد 3 سنوات من تأسيسها، وتعد المؤسسة الرئيسية لدولة الإمارات المعنية بالإغاثة.

ودعمت جمعية الشارقة الخيرية منذ تأسيسها عام 1989 مشروعات في شتى أنحاء العالم، لرعاية الطلبة ومساعدة الأيتام والعائلات الفقيرة، وإنشاء المدارس والعيادات والمساجد، إضافة إلى حفر الآبار.

وتشمل قائمة الجهات مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، التي أنشئت عام 1997 لتقديم مساعدات داخل الدولة وخارجها، وهيئة آل مكتوم الخيرية والتي تأسست عام 1997، وتشمل أنشطتها أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية التي تأسست في 1992 وتقدم مشروعات إنسانية وتنموية بالقارات الست.