القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد فريق الرجاء المغربي لخوض تحدٍ مثير، حين يحل ضيفا ثقيلا على مازيمبي الكونغولي عصر يوم السبت بمدينة لوبومباشي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
الرجاء حقق فوزا مطمئنا بعض الشيء في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، بين أنصاره بالدار البيضاء بفضل هدفي بين مالانجو وبدر بانون.
ويتسلح مازيمبي بعاملي الجمهور والملعب، خصوصا الأخير الذي شهد تفوقا كاسحا لبطل الكونغو في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار الـ11 عاما الأخيرة.
مازيمبي لم يخسر على ملعبه ووسط أنصاره إلا مرة واحدة فقط منذ عام 2009، حين تعثر أمام الهلال السوداني بهدفين دون رد، في إياب نصف النهائي، لكنها نتيجة لم تؤثر على بلوغ الدور الأخير لسابق فوزه خارج ملعبه بنتيجة 5-2.
ومنذ تلك المباراة، خاض الفريق المتوج باللقب 5 مرات، 44 مباراة في أبطال أفريقيا حقق الفوز في 33 منها وتعادل 11 مرة ولم يتعرض لأي هزيمة.
وسيكون على الرجاء تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان العبور إلى المربع الذهبي للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر جحيم ملعب مازيمبي يثير قلق الرجاء المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.