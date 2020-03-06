جحيم ملعب مازيمبي يثير قلق الرجاء المغربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد فريق الرجاء المغربي لخوض تحدٍ مثير، حين يحل ضيفا ثقيلا على مازيمبي الكونغولي عصر يوم السبت بمدينة لوبومباشي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الرجاء حقق فوزا مطمئنا بعض الشيء في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، بين أنصاره بالدار البيضاء بفضل هدفي بين مالانجو وبدر بانون.

ويتسلح مازيمبي بعاملي الجمهور والملعب، خصوصا الأخير الذي شهد تفوقا كاسحا لبطل الكونغو في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار الـ11 عاما الأخيرة.

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مازيمبي لم يخسر على ملعبه ووسط أنصاره إلا مرة واحدة فقط منذ عام 2009، حين تعثر أمام الهلال السوداني بهدفين دون رد، في إياب نصف النهائي، لكنها نتيجة لم تؤثر على بلوغ الدور الأخير لسابق فوزه خارج ملعبه بنتيجة 5-2.

ومنذ تلك المباراة، خاض الفريق المتوج باللقب 5 مرات، 44 مباراة في أبطال أفريقيا حقق الفوز في 33 منها وتعادل 11 مرة ولم يتعرض لأي هزيمة.

وسيكون على الرجاء تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان العبور إلى المربع الذهبي للبطولة.