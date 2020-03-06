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طائرة إيرانية محملة بـ كورونا إلى الصين!
على متنها 11 مصابًا بالفيروس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الجمعة، تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا على متن طائرة آتية من إيران.
وقال مسؤول حكومي صيني: حددنا 11 حالة إصابة على متن طائرة تجارية هبطت في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين قادمة من إيران.
إلى ذلك، ذكر التلفزيون الحكومي الصيني (CCTV) الذي نقل الخبر، أن 311 راكبًا قدموا من إيران، احتجزوا في مركز الحجر الصحي بمدينة لانتشو عاصمة مقاطعة قانسو.
إلا أن التقرير لم يذكر فيما لو كان المصابون إيرانيين أم صينيين.
يذكر أنه قبل تحديد الحالات الجديدة القادمة من إيران، سجلت مقاطعة قانسو إصابة 91 شخصًا بكورونا، ووفاة اثنين.
وكانت بكين أعلنت الثلاثاء الماضي أنها سترسل طائرة إلى طهران من أجل إجلاء مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل هناك، إثر تفشي كورونا فيها، في مفارقة تعكس تردي الأوضاع الصحية في إيران. وذكرت صحيفة “غلوبل تايمز” الصينية الناطقة بالإنجليزية، نقلًا عن موظفي السفارة الصينية في طهران، أن الطائرة بسعة 200 مقعد ستصل في اليوم ذاته إلى العاصمة الإيرانية.
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