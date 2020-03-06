الخطباء: على المجتمع التعاون لمواجهة كورونا

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - واس

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تحدث خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة في خطبهم اليوم عن فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، مستعرضين الأحكام الشرعية المتعلقة الداعية لالتزام أفراد المجتمع كافة، باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع هذا الفيروس التي تنشرها الجهات الرسمية ذات العلاقة، إلى جانب التعاون بين الجميع من باب التعاون على البر والتقوى.

وشدد الخطباء على أهمية توعية المجتمع بالخطوات الواجب اتباعها عند السفر وفي أماكن التجمعات، والمساجد، وأماكن العمل، وداخل المنازل، منوهين بالإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتعليق العمرة مؤقتاً منعاً لانتشار الفايروس، وحرصا على سلامة المعتمرين والزوار، سائلين الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

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