2020-03-06

ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في فرنسا إلى 613 شخصًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 613 شخصًا.

وأشارت السلطات إلى 39 شخصًا متواجدون في العناية المركزة بسبب كورونا، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس 9 أشخاص.

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ويعتبر هذا الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات في يوم واحد هو الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في فرنسا.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد أعلنت عن إصابة نائب عن حزب الجمهوريين وموظف في البرلمان، بفيروس كورونا المستجد، فيما يشتبه بإصابة ثالثة.

وتجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم اليوم الجمعة حاجز 100 ألف شخص.

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