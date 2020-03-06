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2020-03-06 التقاعد: لا صحة للصلة المزعومة بيننا وإحدى الجهات الاستثمارية متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت مؤسسة التقاعد من الخبر المتداول حول صلة مزعومة للمؤسسة بإحدى الجهات الاستثمارية. Advertisements وشددت التقاعد، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة، على أهمية متابعة أخبار ونشاطات المؤسسة عبر موقعها الرسمي وحساباتها الاجتماعية الموثقة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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