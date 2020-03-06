السعودية | الخارجية السعودية تستنكر التفجير الإرهابي في تونس

شكرا لقرائتكم الخارجية السعودية تستنكر التفجير الإرهابي في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأميركية في تونس العاصمة، والذي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها. وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحية، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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