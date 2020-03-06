محمد بن مسعود - الدمام - نظير تغطية الصحيفة المميزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة قدم الاتحاد العربي لكرة القدم شهادة شكر وتقدير للزميل أحمد سرور، نظير تغطية صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية المميّزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة لكرة القدم 2020، والتي احتضنت السعودية منافساتها في ثلاث مدن: (الرياض، والدمام، والخبر)، خلال الفترة من 17 فبراير - 4 مارس (الجاري). 06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 09:45 PM نظير تغطية الصحيفة المميزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة Advertisements الاتحاد العربي لكرة القدم يقدّم شكره لمحرّر "الخليج 365" أحمد سرور الاتحاد العربي لكرة القدم يقدّم شكره لمحرّر "الخليج 365" أحمد سرور قدم الاتحاد العربي لكرة القدم شهادة شكر وتقدير للزميل أحمد سرور، نظير تغطية صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية المميّزة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة لكرة القدم 2020، والتي احتضنت السعودية منافساتها في ثلاث مدن: (الرياض، والدمام، والخبر)، خلال الفترة من 17 فبراير - 4 مارس (الجاري). الكلمات المفتاحية ، الاتحاد العربي لكرة القدم يقدّم شكره لمحرّر "الخليج 365" أحمد سرور ،

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