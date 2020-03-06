شكرا لقرائتكم خبر عن «96 حادث نشل».. الإطاحة بتشكيل عصابي في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم، القبض على تشكيل عصابي من الوافدين قاموا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة والنشل.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (أربعة من الوافدين)، أعمارهم تتراوح ما بين العقد الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة بمدينة الدمام؛ وأقروا بارتكاب نحو 96 حادث نشل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.