شكرا لقرائتكم خبر عن يمني يضع صورة الإرهابي «الحوثي» على عملة سعودية.. فما مصيره؟ والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الجهات الأمنية بجدة، مقيما من الجنسية اليمنية ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة زعيم الإنقلابيين الحوثيين الإرهابي عبدالملك الحوثي على عملة من فئة ٥٠٠ ريال سعودي. وأوضحت الجهات الأمنية أنه تمت إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.

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