شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بـ«كورونا» في مطار جازان.. «الصحة» ترد والان نبدء بالتفاصيل

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، صحة المقطع الصوتي المتداول عبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، الذي يفيد بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا في مطار الملك عبدالله بجازان وأحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة. وقالت في بيان: "ردا على المقطع الصوتي المتداول، فإنها تؤكد بأن المعلومات الواردة به عن وجود حالات كورونا بمطار جازان وأحد المستشفيات الخاصة غير صحيحة، ودعت الجميع إلى التواصل 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات".

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