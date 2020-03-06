إصابات إثر اصطدام مركبتين على طريق الحجرة بالليث

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وقع حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، على طريق الحجرة في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

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وأفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه بموقع تويتر، بأن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين على الطريق؛ ما نتج عنه وقوع عددٍ من الإصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما وقع حادث آخر على طريق رابغ- جدة عبارة عن اصطدام 3 مركبات؛ ما نتج عنه وقوع إصابات تم نقلهم إلى المستشفى.

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