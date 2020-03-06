اخبار السعوديه

خروج 12 حالة من الحجر الصحي في البحرين 

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خروج 12 حالة من الحجر الصحي في البحرين  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-06

خروج 12 حالة من الحجر الصحي في البحرين 

استكملوا فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يومًا

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن خروج 12 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يومًا، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 38 شخصاً بعد خروج 26 شخصاً في وقت سابق.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تم إخراجها من الحجر الصحي الاحترازي هي لصينية و11 صيني، وأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

تابعنا على 463812ffed.jpg تواصل معنا على0cf5b0094d.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خروج 12 حالة من الحجر الصحي في البحرين  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا