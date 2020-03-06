6 نصائح لمواجهة الغبار

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول إلى عاصفة ترابية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

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كما توقع خبير الأرصاد زياد الجهني أن تتسع رقعة الموجة الغبارية على مناطق متفرقة من المملكة خلال الساعات القادمة.

وقال الجهني: الموجة الغبارية تتوسع بشكل كبير أقصى شمال المملكة هذه الساعات، ولا تزال الرياح نشطة حتى الآن جميع مناطق شمال المملكة، متابعًا: اليوم ستتعرض مناطق متفرقة من المملكة لهذه الموجة الغبارية خلال الساعات القادمة والله أعلم.

ويعد الغبار أحد ملوثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، حيث يوجد بعض الطرق للوقاية منه ومن الأحوال الجوية المتقلبة منها:

يجب الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل.

من المهم تجنب التعرض إلى الغبار إلا للضرورة القصوى.

يجب الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

على مرضى الربو أن يحملوا معهم بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية بشكل دائم.

الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه لهم من قبل الطبيب المعالج.

التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة، ولم تستجب للبخاخ.

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