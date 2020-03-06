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الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التونسي في ضحايا هجوم العاصمة
وقع بالقرب من السفارة الأمريكية
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.
وقال الملك: ” تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، إنا لله وإنا إليه راجعون “.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس قيس سعيد في ضحايا الهجوم الإرهابي.
وقال ولي العهد: ” علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب “.
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