محمد بن مسعود - الدمام - توصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات حصل محمد بن سماح بن مسند العنزي على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية تخصص المناهج وطرق التدريس العامة من جامعة الملك خالد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وقد أوصت الجامعة بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات. ‏"الخليج 365" تهنئ "العنزي" وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية. 06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 08:48 PM توصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات Advertisements الدكتوراه لـ"العنزي" في فلسفة التربية الدكتوراه لـ"العنزي" في فلسفة التربية حصل محمد بن سماح بن مسند العنزي على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية تخصص المناهج وطرق التدريس العامة من جامعة الملك خالد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وقد أوصت الجامعة بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات. ‏"الخليج 365" تهنئ "العنزي" وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية. الكلمات المفتاحية ، الدكتوراه لـ"العنزي" في فلسفة التربية ،

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