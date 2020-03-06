، رئيس مركز "السهي" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "السلامة أولاً"

دشن رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي، ظهر أمس الخميس، انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والمعرض المصاحب الذي نظمه مكتب تعليم صامطة وإدارة الدفاع المدني بصامطة، تحت شعار "السلامة أولاً"، بحضور رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة خالد بن عبدالله جعبور، ومدير إدارة الدفاع المدني بصامطة النقيب عبدالله حكمي، وعدد من رؤساء القيادات التعليمية والحكومية، وذلك بمجمع تحفيظ ديحمة التعليمي.

وتجول رئيس مركز السهي في المعرض، مستمعاً لشرح عما يضمه من لوحات إرشادية ومعدات وتجهيزات ووسائل سلامة عالية الجودة، تسهل على رجال الدفاع المدني أداء مهامهم، بالإضافة إلى العديد من اللوحات التعريفية والمجسمات والصور التوعوية والإرشادية والمنشورات والمطويات الهادفة ومرسم للطلاب.

وأشاد "السهلي"، بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات من أي خطر لا قدر الله، مشيراً إلى توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه لتفعيل شعار هذا العام، والعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية والحرص على تكثيف برامج التوعية والإرشاد، لنشر ثقافة السلامة العامة سواء بالتعليم أو بالأماكن العامة والمنتزهات.

ورحب رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة خالد بن عبدالله جعبور، برئيس مركز السهي، وبمسؤولي الدوائر الحكومية، موكداً أن اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 هو مناسبة توعوية هدفها نشر ثقافة السلامة بين كافة أفراد المجتمع، والتعريف بأهمية السلامة وأيضاً ذلك لأبنائنا الطلاب.

وأضاف: "يأتي استضافة المكتب للفعاليات والمعرض تفعيلاً لهذا اليوم الذي تم الاحتفال به في كافة أنحاء مملكتنا الغالية، وبمساهمة من رجال الدفاع المدني الذين كان لهم الأثر الطيب والمميز لإنجاح الاحتفالية، الأمر الذي يسهم أيضاً في نشر الوعي بين طلاب المدارس وترسيخ مفهوم السلامة لديهم".

وقدم"جعبور" شكره وتقديره لمدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة، والجهات المشاركة على اختيارهم لمكتب تعليم صامطة، لتفعيل هذا اليوم العالمي، كما شكر قائد مجمع تحفيظ ديحمة التعليمي حسين بن عبده قيسي، على تهيئة المدرسة لإقامة هذه الفعاليات وتنظيمه المتميز، كما شكر قادة المدارس المشاركة.

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة النقيب عبدالله حكمي، اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في حياتنا اليومية وكل مكان نتواجد فيه في المنزل والمدرسة وأماكن العمل والحدائق والمنتزهات، بالأمن والسلامة مسؤولية الجميع، فالكل يجب أن يطبق هذه الإجراءات وألا نتهاون في تطبيقها، وذلك لحماية أنفسنا والآخرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة من الأخطار والحرائق.

وأضاف "الحكمي": "يجب علينا جميعًا أن نجعل شعارنا دائمًا السلامة أولاً، وهو شعارنا لهذا العام في سبيل تحقيق السلامة العامة، وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة في المجتمع بكافة الطرق والوسائل في ظل التوجهات السامية الكريمة والدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة.

وختتم"الحكمي" حديثه بشكر رئيس مركز السهي على تدشينه الفعاليات، كما قدم الشكر والتقدير لمكتب تعليم صامطة والجهات المشاركة ومجمع تحفيظ ديحمة التعليمي

ومن جهة أخرى، نفذت إدارة الدفاع المدني يوم الاثنين الماضي، توزيع منشورات توعوية وهدايا في مداخل محافظة صامطة والأماكن العامة والأسواق وعند إشارات المرور.

الجدير بالذكر أن الجهات المشاركة هي بلدية مركز السهي، ومركز الرعاية الأولية بالسهي، ومدارس مركز السهي، والقرى التابعة له وفريق الدغارير التطوعي.

وشهد التدشين حضور مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم جازان محمد قحل، ورئيس بلدية السهي المهندس عبدالله عواف، ورئيس مخفر شرطة السهي الملازم أول هشام أبو ذياب.

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اليوم العالمي للدفاع المدني جازان مركز السهي