، حالتا وفاة و38 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - الاشتباه بإصابة 400 آخرين

بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، في عموم العراق حتى مساء اليوم الجمعة، 38 إصابة.

أعلنت ذلك خلية الأزمة المكلفة بمواجهة فيروس "كورونا"، إثر اجتماع عقدته اليوم الجمعة، بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والهجرة وصحة إقليم كردستان، كرس لمناقشة إجراءات الوقاية من الفيروس.

وذكرت الخلية في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس "كورونا" بلغ حتى الآن 38 إصابة، بينما سجلت حالتا وفاة بسبب الفيروس، فيما زاد عدد الحالات المشتبه بإصابتها على 400 حالة.العراق فيروس كورونا الجديد