شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية سعودية تفجر مفاجآت جديدة بشأن “خاطفة الدمام”.. وقيمة مهر زواجها العرفي من وافد يمني الجنسية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإعلامية سحر أبوشاهين، عدة مفاجآت جديدة بخصوص القضية المعروفة خلال الفترة الماضية بـ”خاطفة الدمام”.

قد يهمك ايضاً:

صادم: إقبال كبير على السفر لهذه الدولة العربية بسبب «كورونا».. شاهد من تكون؟؟



إعلامية سعودية تفجر مفاجآت جديدة بشأن “خاطفة الدمام”.. وقيمة مهر زواجها العرفي من وافد يمني الجنسية!

عروس تواجه أسوأ مصير في “ليلة الدخلة“ والسبب صادم لا يصدق!

زواج محمد بن سلمان أحد أبرز أسباب خلافها مع حاكم دبي!.. هيا بنت الحسين تفجر اليوم “مفاجأة مزلزلة“ (تفاصيل صادمة)

اول محافظة يمنية حدودية تمنع دخول الأجانب الى البلاد نهائيا..! (وثيقة رسمية)

شاهد.. هذا ما حصل اليوم أثناء صلاة الجمعة في الحرم المكي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة خوفًا من كورونا!

جريمة مروعة “أثناء صلاة الجمعة“ داخل مسجد في جازان تهز السعودية.. ومفاجأة بشأن هوية الضحية

مذيعة جديدة تظهر على قناة الجزيرة .. ومتابعون: “حورية الأرض“ جمعت بين جمالين وأطاحت بالإعلامية “علا الفارس“ (فيديو)

نانسي عجرم تلتقط “سيلفي جريء“ بعد وصول جثة قتيل منزلها إلى سوريا.. شاهد



سعودي عض زوجته بشدة.. وهكذا كان مصيره بعد أن اشتكت عليه إلى القضاء! (تفاصيل صادمة)

مريام فارس تخطف الأنظار بـ“حركات طفولية“ ساحرة.. بعد إلغاء حفلها في السعودية



شاهد خلو الحرم المكي من الزوار تماما بسبب فيروس كورونا (صور وفيديو)



Advertisements

هل تذكرون نجمة ’’ذا فويس’’ الطفلة اللبنانية ’’لين الحايك’’ ؟؟.. شاهدوا كيف أصبحت اليوم وماذا فعلت بعد بلوغها سن المراهقة (فيديو)

أفعى الكوبرا تكسر رقبة ‘‘ساحر الثعابين’’ وترديه صريعًا بعد أن تباهى أمام المارة في الحديقة.. شاهد الصدمة



أسد الجبال يلتهم “رجلين على قيد الحياة“ في وقت واحد .. وفجأة انقلبت الأمور رأسًا على عقب.. شاهد



حشروا الزوجين داخل حقيبتان ونفذوا الجريمة .. وعند العثور على الحقيبتين كانت الصدمة!

السعودية تعلن رسميًا وفاة «العسيري» بشكل مفاجئ.. وشقيقه يفجر مفاجأة بشأن لحظاته الأخيرة

أفعى الأناكوندا تلتهم “خنزير ضخم“ بسرعة فائقة.. ولكن النهاية كانت صادمة (فيديو)



وزير كويتي يتنبأ بانهيار دول عربية قبيل انتهاء العام 2020م.. وهذا ما سيحدث في دول الخليج



ورد الآن: “كارثة حقيقية“ تهز السعودية .. والمملكة تحمل إيران المسؤولية المباشرة عن العملية (هل اندلعت الحرب)؟

وأخيرًا.. عالم بريطاني يفجر “مفاجأة مزلزلة“ ويعلن رسميًا انتهاء معركة كورونا وهذه النتيجة!

طائرات أمريكية تحلق فوق الأراضي اليمنية وتلقي بمنشورات مفاجئة.. شاهد ماذا طلبت من السكان؟ (3 صور)



هل تذكرون مذيعة روتانا خليجية “مها المنصور” ؟؟.. شاهد كيف أصبحت اليوم بعد إصابتها بأعراض كورونا (فيديو مؤلم)



بكل جراءة: فنانة كويتية تصدم متابعيها وتكشف ما تفعله خادمتيها في منزلها.. والصدمة الكبرى بعدما وجدت فيديوهات في هواتفهن (شاهد)

أسد الجبال يباغت حيوان “اللاما العملاقة“.. وحينما أوشك على افتراسها انقلبت الأمور وأصبح هو الفريسة! (فيديو)



وقالت أبوشاهين خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن “اليمني المتزوج من المتهمه بزواج عرفي دفع لها مهر ٥٠٠٠ ريال وهي أكبر منه ب ١٨ عام تقريبا، وشددت على أنه لا علاقه له بالقضيه”.

وأضافت أبوشاهين “يخطيء من يظن ان المتهمه كانت تعتني بمن ربتهم لديها، لم تكن تطبخ نهائيا او تقوم بأعمال منزليه، وكانو اما يأكلون معلبات او من المطاعم باستمرار، اما من كان يقوم بأعمال التنظيف فهو الرجل الذي كان يقيم معهم”.

وكان رجال الأمن قد ألقوا القبض على سيدتين ضريرتين، على خلفية قضية المتهمة باختطاف الأطفال ”مريم“، وذلك بعدما تم التوصل إلى وجود امرأة سمراء اعتادت التردد باستمرار على منزل مريم وكانت تساعدها في الأعمال المشتركة بينهما.