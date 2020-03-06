إغلاق 20 منشأة تجارية في السيح بسبب مخالفات صحية ونظامية

أغلقت بلدية الخرج خلال اليومين الماضيين، 20 منشأة تجارية في مدينة السيح؛ بسبب مخالفات للاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية بالمدينة.

وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري، على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يُقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات.

وأوضح البكيري أن إدارة الرقابة الصحية ضبطت جملة من المخالفات في عدد من المنشآت الغذائية، ومنها (العمل دون ترخيص، وعدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط، وعدم استيفاء الشروط الصحية، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية).

ولفت إلى أنه تم رصد مواد غذائية من اللحوم والأسماك والخضروات؛ مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

وأكد البكيري أنه جرى مصادرة تلك المواد، وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى على المنشآت المخالفة حسب الانظمة والاشتراطات البلدية، فيما أهاب بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح، وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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