الصحة تحث المتواجدين بإيران خلال 14 يومًا بالإفصاح والاتصال بأرقامها

حثت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، المواطنين الذين تواجدوا في إيران خلال الـ14 يوما الماضية بضرورة الاتصال بالوزارة على الأرقام المخصصة لذلك.

وقالت الوزارة: بادر بالإفصاح عن تواجدك في إيران خلال الـ 14 يومًا الماضية بالاتصال على رقم الصحة 937 ومن خارج المملكة (966920005937+).

وتابعت: «هذا يأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطن، وأسرته والمجتمع؛ تفاديًا لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441 هـ، الموافق 7 مارس 2020م».

يُذكر أن إيران سجلت الجمعة وفاة 17 شخصًا بسبب فيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات هناك إلى 124 والإصابات إلى 4747 شخصًا.