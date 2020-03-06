«الخريصي» يجري جولة على المراكز الإسعافية الخارجية لمنطقة الرياض

أجرى مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض «أحمد الخريصي» جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المراكز الخارجية التابعة للمنطقة، شملت وادي الدواسر والسليل ومفرق نجران.
والتقى «الخريصي» خلال هذه الجولة مدراء ومنسوبي المراكز الإسعافية واطلع على تجهيزات المراكز من سيارات الإسعاف والأجهزة والقطع الطبية المستخدمة.
استمع «الخريصي» خلال الجولة لشرح عن جهود هذه المراكز خلال عملها وتغطيتها للحوادث والحالات المرضية الطارئة؛ إضافة إلى المعوقات التي تواجه المسعفين في عملهم والعمل على إصلاحها بشكل سريع.
وقال «الخريصي» إن الهيئة حريصة على تطوير المراكز وإيجاد بيئة عمل صحية من خلال توفير أفضل الخدمات بالمراكز بمنسوبيها وبتوجيهات مباشرة من رئيس الهيئة «محمد القاسم».
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